Отряд какого землепроходца в 1643 году отправился на поиски руды,добрался до реки З??и,затем до Амура? А.В. Д. Поярков. Б.С. И. Дежнёв. В.Е. П. Хабаров.
Обществознание
Отряд какого землепроходца в 1643 году отправился на поиски руды,добрался до реки З??и,затем до Амура? А.В. Д. Поярков. Б.С. И. Дежнёв. В.Е. П. Хабаров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ А. Отряд В.Д. Пояркова отправился на поиски руды,добрался до реки Зеи ,а затем до Амура
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