Отряд какого землепроходца в 1643 году отправился на поиски руды,добрался до реки З??и,затем до Амура? А.В. Д. Поярков. Б.С. И. Дежнёв. В.Е. П. Хабаров.

Обществознание

Отряд какого землепроходца в 1643 году отправился на поиски руды,добрался до реки З??и,затем до Амура? А.В. Д. Поярков. Б.С. И. Дежнёв. В.Е. П. Хабаров.

Автор: Гость