Отсчитай 12 палочек и выложи из них прямоугольник, 1 из сторон которого составлена ??з 5 палочек. Сколько потребуется палочек , чтобы разделить этот прямоугольник на 5 равных квадратов? Убери 4 палочки так, чтобы осталось 3 рав...

Математика

Отсчитай 12 палочек и выложи из них прямоугольник, 1 из сторон которого составлена ??з 5 палочек. Сколько потребуется палочек , чтобы разделить этот прямоугольник на 5 равных квадратов? Убери 4 палочки так, чтобы осталось 3 равных квадрата

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