Отсчитай 12 палочек и выложи из них прямоугольник, 1 из сторон которого составлена ??з 5 палочек. Сколько потребуется палочек , чтобы разделить этот прямоугольник на 5 равных квадратов? Убери 4 палочки так, чтобы осталось 3 рав...

Математика
Отсчитай 12 палочек и выложи из них прямоугольник, 1 из сторон которого составлена ??з 5 палочек. Сколько потребуется палочек , чтобы разделить этот прямоугольник на 5 равных квадратов? Убери 4 палочки так, чтобы осталось 3 равных квадрата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот так.4 палочки понадобится для получения 5 квадратов. Если у прямоугольника одна сторона 5 палочек то противоположная тоже 5 палочек, 12-5-5=2 - получились две остальные стороны.
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