Оцените объем человека если его вес 45 килограмм но известно что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды
Физика
Оцените объем человека если его вес 45 килограмм но известно что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=m/p(плотность) p(воды )=1000кг/м³ V=45/1000=0.045м³
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Даны два прямоугольника с равными периметрами.первый прямоугольник имеет длину 12см,ширина 7см.ширина второго прямоугольника равна 5см.найдите длин...
Математика
Математика