Оцените объем человека если его вес 45 килограмм но известно что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды

Физика

Оцените объем человека если его вес 45 килограмм но известно что средняя плотность вещества человеческого тела близка к плотности воды

Автор: Гость