Оцените полезные ископаемые евразии с позицией развития и хозяйства стран ,разпо??оженных в ее пределах.

География
Оцените полезные ископаемые евразии с позицией развития и хозяйства стран ,разпо??оженных в ее пределах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полезные ископаемые Евразии-горючие,металлические,неметаллические.(Железо,марганец,медь,никель,золото,платина,уран,вольфрам).
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