Оцените ускорение,которое приобретает десантник m=84 при выстреле из винтовки m=6кг,пуля m= 9 гр и вылет с ускорением 10^6 м/c^2

Физика

Оцените ускорение,которое приобретает десантник m=84 при выстреле из винтовки m=6кг,пуля m= 9 гр и вылет с ускорением 10^6 м/c^2

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