Оцените ускорение,которое приобретает десантник m=84 при выстреле из винтовки m=6кг,пуля m= 9 гр и вылет с ускорением 10^6 м/c^2
Физика
Оцените ускорение,которое приобретает десантник m=84 при выстреле из винтовки m=6кг,пуля m= 9 гр и вылет с ускорением 10^6 м/c^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1 = - F2 - третий закон Ньютона если по модулю, то m1*a1 = m2*a2 (84 кг + 6 кг) * а1 = 0,009 кг * 10⁶ м/с² а1 = 9000 / 90 = 100 м/с²
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