Отцу деду и сыну вместе 131 ГОД РАЗНИЦА МЕДУ ОТЦОМ И ДЕДОМ 30 ЛЕТ А МЕЖДУ ОТЦОМ И СЫНО?? 35 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕДУ И ОТЦУ
Математика
Отцу деду и сыну вместе 131 ГОД РАЗНИЦА МЕДУ ОТЦОМ И ДЕДОМ 30 ЛЕТ А МЕЖДУ ОТЦОМ И СЫНО?? 35 ЛЕТ. СКОЛЬКО ЛЕТ ДЕДУ И ОТЦУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сын - х отец - х+35 дед - х+35+30 х+(х+35)+(х+35+30)=131 3х+100=131 3х=31 х=10,3(3) года Ответ: отцу 45,3(3) лет, деду 75,3(3) лет
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