ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДА ИЛИ НЕТ. верны ли утверждения ? 1) сумма чисел 4 целых д??е третьих равна семи целых двух третьих . 2)пешеход идущий со скоростью 5 км\час ,расстояние 7,5 км преодолеет за 100 минут. 3)если пешехо...

Математика
ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДА ИЛИ НЕТ. верны ли утверждения ? 1) сумма чисел 4 целых д??е третьих равна семи целых двух третьих . 2)пешеход идущий со скоростью 5 км\час ,расстояние 7,5 км преодолеет за 100 минут. 3)если пешеход будет идти медленее на 1 км\час, то он пройдет это расстояние за одну целую семь восьмых
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Гость:
1)нет 2)нет 3)да так получается
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