ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДА ИЛИ НЕТ. верны ли утверждения ? 1) сумма чисел 4 целых д??е третьих равна семи целых двух третьих . 2)пешеход идущий со скоростью 5 км\час ,расстояние 7,5 км преодолеет за 100 минут. 3)если пешехо...
Математика
ОТВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДА ИЛИ НЕТ. верны ли утверждения ? 1) сумма чисел 4 целых д??е третьих равна семи целых двух третьих . 2)пешеход идущий со скоростью 5 км\час ,расстояние 7,5 км преодолеет за 100 минут. 3)если пешеход будет идти медленее на 1 км\час, то он пройдет это расстояние за одну целую семь восьмых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)нет 2)нет 3)да так получается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Русский язык
Геометрия
В трапеции ABCD продолжения боковых сторон AB и CD пересекаются в точке М, AD=2BC, F- серед??на AD. Докажите, что BMCF - параллелограмм.
Математика