Ответь на шуточные вопросы: что можно держать за зубами , а что за пазухой? что можно не оставить на камне
Русский язык
Ответь на шуточные вопросы: что можно держать за зубами , а что за пазухой? что можно не оставить на камне
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Язык камень камня на камне
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