Ответ на вопрос: "Любила ли Рада Зобара Лойко и счастлива ли она в любви", произведение Макар Чудра, автор Максим Горький (не менее 12 предложений)

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На мой взгляд, Рада любила Лойко Зобара как игрушку. Вроде Кармен, которая так же любила Хосе и использовала Хосе в контрабандистской и разбойничьей деятельности. Она не хотела никаких обязательств и, следовательно, не хотела замуж. А Зобар хотел жениться. Наверное, Зобар хотел человеческих отношений, которые были регламентированы табором. То есть Зобар тоже любил волю, но хотел быть хозяином Раде. Никто из них не хотел идти на уступки. Но женщина должна быть смиренней, ведь "мудрость женщины - в терпенье". Если Раде не нужен был Лойко, то не надо было его привлекать и издеваться над ним. Нужно было про себя выбрать Лойко или свободу. Если нужен был Зобар, то следовало смириться. Раде нужна была воля.. и Лойко тоже одновременно. Она хотела быть хозяином Лойко, приказывать ему, а самой жить по-вольному. Конфликт интересов и нежелание уступать приводит к трагедии. Гордыня - страшный грех, лежит в основе всех бед. В фильме "Табор уходит в небо" ее спрашивал влюбленный в нее пожилой пан: "Чего ты хочешь?". Рада ответила: "А вот дойти до края земли и вернуться." Эгоизм не приводит к добру. Рада могла бы не требовать публичных унижений от Зобара, ведь это совсем было не в обычаях табора, да и не в человеческих обычаях. Мне кажется, Рада как и Кармен любила только себя. Хотя Лойко в какой-то мере заслужил такого отношения. Ведь он пренебрегал другими девушками, которых любил и бросал. Лойко как мотылек летел на свечу навстречу Раде. С такими как Рада не следует связываться ни дружественными, ни тем более родственными узами. Она любуется только собой и хочет властвовать над всеми. Она не подумала о том, что сделает несчастным своего престарелого отца. Ведь Рада для Данило была единственным утешением в старости. Рада об этом не думает, она хочет остаться навсегда молодой и красивой в памяти табора, а не "обабить" какого-нибудь парня и воспитывать вместе с ним детей. Разбойничья психология Рады никому не приносит счастья. Умерла она сама, умер и Зобар, который сумел избежать множество опасностей до этого. Данило остается один. Ее пример является дурным примером для всего табора. А Макар Чудра рассказывает о ней как о какой-то героине эпоса, что тоже не вызывает одобрения и сочувствия.