Ответе на вопрос из сказки двенадцать месяцев. 4)Какие разговоры (диалоги) действ??ющих лиц вам показались смешными?
Литература
Ответе на вопрос из сказки двенадцать месяцев. 4)Какие разговоры (диалоги) действ??ющих лиц вам показались смешными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Момент про тяфтеля! Он очень был смешным!!!
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