Ответье на вопросы : 1.Животные должны иметь крылья либо конечности чтобы передвигаться ? 2.Животные приспосабливаются к температуре ? 3.У растений должны быть очень развиты органы ? 4.Наличее яркой окраски , аромата и прис...
Биология
Ответье на вопросы : 1.Животные должны иметь крылья либо конечности чтобы передвигаться ? 2.Животные приспосабливаются к температуре ? 3.У растений должны быть очень развиты органы ? 4.Наличее яркой окраски , аромата и приспособлений для хранения влаги ?
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