Ответить на теси 61. Содержание кризиса 1998 года А. Перепроизводство товаров Б. Дефолт и девальвация В. Банковский кризис 62. Премьер – министр Р.Ф. снявший социальную напряжённость в период кризиса 1998 А. Путин В. Б. М...

История

Ответить на теси 61. Содержание кризиса 1998 года А. Перепроизводство товаров Б. Дефолт и девальвация В. Банковский кризис 62. Премьер – министр Р.Ф. снявший социальную напряжённость в период кризиса 1998 А. Путин В. Б. Медведев А. В. Примаков В. Г. Черномырдин В. 63. Один из признаков кризиса власти в период 1998 – 1999 гг. А. Военные перевороты Б. Министерская чехарда В. Расстрел «Белого дома» 64. Годы президентства Путина В.В. А. 1991 – 1999 Б. 2000 – 2008 В. 1999 – 2007 65. Единая Россия на парламентских выборах 2007 года назвала своим лидером Путина В.В., является ли он членом этой партии? А. Да Б. Кандидат в члены партии В. Нет 66. Общественная организация, созданная Единой Россией к парламентским выборам 2011 года А. Народный фронт Б. Национальный фронт В. Общественная палата 67. Основная статья экспорта российской экономики 2000 годов А. Электроника и компьютерные технологии Б. Нефть и газ В. Товары широкого потребления Г. Всё перечисленное 68. Какой вопрос обостряет отношения современной России и Японии А. Вопрос Северных территорий (Курильские острова) Б. Вопрос внешнего долга В. Вопрос принадлежности Сахалина и Камчатки Г. Торговые разногласия 69. Направления внешней политики Р.Ф. в 90 – е годы А. Ориентация на страны СНГ Б. Ориентация на США и страны Запада В. Ориентация на индустриальные страны Азии

Автор: Гость