Ответить на вопрос да или нет. Бактерии имеют слизистую оболочку? Шаровидные бакт??рии называются сарцинами? Бактерии распространены только в воздухе?

Биология
Ответить на вопрос да или нет. Бактерии имеют слизистую оболочку? Шаровидные бакт??рии называются сарцинами? Бактерии распространены только в воздухе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нет 2.Да 3.Нет Надеюсь что я ответила правильно
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