Ответить на вопрос да или нет. Бактерии имеют слизистую оболочку? Шаровидные бакт??рии называются сарцинами? Бактерии распространены только в воздухе?

Биология

Ответить на вопрос да или нет. Бактерии имеют слизистую оболочку? Шаровидные бакт??рии называются сарцинами? Бактерии распространены только в воздухе?

Автор: Гость