Ответить на вопрос по тексту.(70 Б)(Срочно!)(Я в биологии 0) Желательно кратко) Вопрос: В чём особенность питания росянки? Текст: Ответ:?????

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Все росянки — насекомоядные растения. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит алкалоид кониин, оказывающий паралитическое действие на насекомых, и пищеварительные ферменты. После того как насекомое поймано, края листа закрываются, охватывая его целиком. Когда насекомое переварено (обычно это занимает несколько дней), лист вновь раскрывается. Скорость свёртывания листа у некоторых видов росянок довольно значительная, особенно — у Drosera burmannii.