Ответьте на вопрос . 1 как вы думаете могут ли в слабом государстве быть защещены п??ава человека(ребёнка)? 2 Сможет ли государство действовать , если у него нет армии и полиции (милиции)? 3 почему надо платить налоги ?
Обществознание
Ответьте на вопрос . 1 как вы думаете могут ли в слабом государстве быть защещены п??ава человека(ребёнка)? 2 Сможет ли государство действовать , если у него нет армии и полиции (милиции)? 3 почему надо платить налоги ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно. Это смотря какое государство. Если демократичное, то может. А если это государство, которое не нравится другим, то это уже не совсем тот вариант надежды на лидерство. Это лично мое мнение. Но вообще государство не должно, но я считаю, что должно быть сильна в стороне политики, так же и армия по своему нужна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За перший день турист подолав 28км,а за другий день-на 13км меньше.скільки кілометрів подолав турист за два дні?
Математика
Русский язык