Ответьте на вопрос . 1 как вы думаете могут ли в слабом государстве быть защещены п??ава человека(ребёнка)? 2 Сможет ли государство действовать , если у него нет армии и полиции (милиции)? 3 почему надо платить налоги ?

Обществознание
Ответьте на вопрос . 1 как вы думаете могут ли в слабом государстве быть защещены п??ава человека(ребёнка)? 2 Сможет ли государство действовать , если у него нет армии и полиции (милиции)? 3 почему надо платить налоги ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно. Это смотря какое государство. Если демократичное, то может. А если это государство, которое не нравится другим, то это уже не совсем тот вариант надежды на лидерство. Это лично мое мнение. Но вообще государство не должно, но я считаю, что должно быть сильна в стороне политики, так же и армия по своему нужна.
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