Ответьте на вопрос СРОЧНО! предводители франков происходили из рода меровингов основателем которого был легендарный красавец меровей.что отличало меровея от других мужчин и стало символом королевской династии? А)высокий рост...

История

Ответьте на вопрос СРОЧНО! предводители франков происходили из рода меровингов основателем которого был легендарный красавец меровей.что отличало меровея от других мужчин и стало символом королевской династии? А)высокий рост В)длинный волосы С)голубые глаза D)рыжая борода

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