Ответьте на вопрос СРОЧНО! предводители франков происходили из рода меровингов основателем которого был легендарный красавец меровей.что отличало меровея от других мужчин и стало символом королевской династии? А)высокий рост...

История
Ответьте на вопрос СРОЧНО! предводители франков происходили из рода меровингов основателем которого был легендарный красавец меровей.что отличало меровея от других мужчин и стало символом королевской династии? А)высокий рост В)длинный волосы С)голубые глаза D)рыжая борода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я не уверена но вроде голубые глаза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Y^5-25y^3 розкласти на множники вираз
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите 6,7 буду очень благодарна
Ответить
Математика
На первом элеваторе зерна в три раза больше, чем на втором. если с первого элеватора вывезти 850 тонн, а со второго 150 тонн, то на обоих элеватора...
Ответить
Математика
На сторонах многоугольника отметь 8 точек так что бы на всех сторонах их оказалась одинаково количества
Ответить
Литература
Зачем люди произносят слова:"С добрым утром"?Всякое ли утро можно назвать "добрым"???очему так назвал своё стихотворение С.А.Есенин?
Ответить