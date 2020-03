Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.

Английский язык

Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.

Автор: Гость