Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.

Английский язык
Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, I did.........................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
4. Позначте речення, в якому вжито просторічне слово. А Вітер заснув, затих і тільки зрідка колишеться серед зеленого листя (Б. Грінченко). Б У...
Ответить
Физика
Что ближе, Млечный путь или Андромеда?
Ответить
Русский язык
Номер 2, помогите пожалуйста!!!
Ответить
Алгебра
Найдите корни уравнения x^{4}-4 x^{2} =0
Ответить
Геометрия
УМОЛЯЮ! К гипотенузе прямоугольного треугольника проведена высота и медиана, рас??тояние между основаниями которых равно 7 см. Найдите площадь треу...
Ответить