Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.
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Ответьте на вопрос утвердительно в краткой форме. Did you study Geography last year? Выберите правильный ответ: Yes, you did. Yes, did study. Yes, I did. Yes, I studied.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, I did.........................
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