Ответьте на вопросы: 1) Каковы особенности строения цветков у мотыльковых растен??й? 2) Какой тип плода развивается у растений семейства мотыльковых? 3) Дайте краткую общую характеристику семейства пасленовых. 4) Какое соцв...

Гость: Гость:

1)через венчик можно провести только 1 плоскость симметрии, состоит из 5 лепестков. Чашечка в цветках с венчиком пятидольная неопадающая. 2) у семейства мотыльковых плод развивается в виде боба 3)паслёновые- двудольные растения. среди пасленовых много культурных растений, например, картофель, томат, а также лекарственные и декоративные. 4)листья у сложноцветных- очередные. Соцветие- корзинка 5)крестоцветные- пастушья сумка розоцветные-яблоня бобовые-фасоль пасленовые-картофель сложноцветные-астры