Ответьте на вопросы: 1) Каковы особенности строения цветков у мотыльковых растен??й? 2) Какой тип плода развивается у растений семейства мотыльковых? 3) Дайте краткую общую характеристику семейства пасленовых. 4) Какое соцв...
Биология
Ответьте на вопросы: 1) Каковы особенности строения цветков у мотыльковых растен??й? 2) Какой тип плода развивается у растений семейства мотыльковых? 3) Дайте краткую общую характеристику семейства пасленовых. 4) Какое соцветие характерно для семейства сложноцветных? 5) Перечислите примеры растений для следующих семейств: семейство крестоцветных: семейство розоцветных: семейство бобовые: семейство пасленовых: семейство сложноцветных:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)через венчик можно провести только 1 плоскость симметрии, состоит из 5 лепестков. Чашечка в цветках с венчиком пятидольная неопадающая. 2) у семейства мотыльковых плод развивается в виде боба 3)паслёновые- двудольные растения. среди пасленовых много культурных растений, например, картофель, томат, а также лекарственные и декоративные. 4)листья у сложноцветных- очередные. Соцветие- корзинка 5)крестоцветные- пастушья сумка розоцветные-яблоня бобовые-фасоль пасленовые-картофель сложноцветные-астры
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