Ответьте на вопросы. 1. Почему, умеющий читать и писать, казался египтянам настоящим мудрецом? 2. Чему учили детей в школах Древнего Египта? 3. На чём и чем писали ученики египетских школ? 4. Почему окончившие школу египтян...

История
Ответьте на вопросы. 1. Почему, умеющий читать и писать, казался египтянам настоящим мудрецом? 2. Чему учили детей в школах Древнего Египта? 3. На чём и чем писали ученики египетских школ? 4. Почему окончившие школу египтяне могли позволить себе носить чистые белые чистые одежды, а на руках у них не было мозолей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писали они Иероглифами. Чтобы выучить все иероглифы, нужно было потратить достаточно времени и сил. Люди, которые могли с этим справиться, называли мудрецами.  Счёту, грамоте.  На папирусе.   Они становились писцами, которые носили белую одежду, и которые были освобождены от физического труда.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Срочно помогите . Туплю
Ответить
Физика
Определите по рисунку, в какой из кастрюль содержимое охладится быстрее. почему?
Ответить
Алгебра
Пожалуйста,помогите решить буду очень благодарен.
Ответить
Русский язык
Ответь на вопросы : 1 несовпадение звука и буквой ? -это что 2 звук который образуется при помощи голоса 3 слова , употребляемые всеми носителя...
Ответить
Алгебра
Не решая уравнения 3х²-5х-4=0 вычислите х1³х2+х1х2³
Ответить