Ответьте на вопросы. 1. Почему, умеющий читать и писать, казался египтянам настоящим мудрецом? 2. Чему учили детей в школах Древнего Египта? 3. На чём и чем писали ученики египетских школ? 4. Почему окончившие школу египтян...

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Писали они Иероглифами. Чтобы выучить все иероглифы, нужно было потратить достаточно времени и сил. Люди, которые могли с этим справиться, называли мудрецами. Счёту, грамоте. На папирусе. Они становились писцами, которые носили белую одежду, и которые были освобождены от физического труда.