Ответьте на вопросы. 1) В чем главное отличие язычества от Ислама и Христианства? 3) В чем состоит отличие православия от католичества? Даю 15 баллов!

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Язычество-религия политеистическая,в то время как христианство монотеистическая христиане ищут спасителя,язычники верят в силы природы в языческом культе существует жертвоприношение,в христианстве этого нет равославие не принимает католическую формулировку Никео-Константинопольского символа веры с филиокве, где речь идёт об исхождении Духа Святого не только от Отца, но и «от Сына» (лат. filioque). Православие исповедует два различных образа бытия Святой Троицы: бытие Трех Лиц в Сущности и Их проявление в энергии. Римо-католики, как и Варлаам Калабрийский (противник св. Григория Паламы), считают энергию Троицы тварной: купина, слава, свет и огненные языки Пятидесятницы полагаются ими тварными символами, которые, однажды зародившись, затем перестают существовать[3]. Западная Церковь считает благодать следствием Божественной Причины, подобным акту творения[3]. Святой Дух в римо-католицизме трактуется как любовь (связь) между Отцом и Сыном, между Богом и людьми, в то время как в Православии любовь есть общая энергия всех Трех Лиц Святой Троицы, иначе Святой Дух терял бы ипостасный облик при Его отождествлении с любовью[3]. Мариологические:Православие отвергает догмат о непорочном зачатии Девы Марии. В католицизме значение догмата имеет гипотеза о непосредственном творении душ Богом[4], что служит опорой для догмата о непорочном зачатии. Православие отвергает также католический догмат о телесном вознесении Богородицы[5]. Прочие:Православие признает Вселенскими семь Соборов, прошедших до великой схизмы, католицизм признает Вселенскими двадцать один Собор, в том числе проходившие после великой схизмы. Православие отвергает догмат о непогрешимости (безошибочности) Римского папы и его главенство над всеми христианами. Православие не принимает учение о чистилище, а также учение о «сверхдолжных заслугах святых». Существующее в православии учение о мытарствах отсутствует в католицизме[6]. Теория догматического развития, сформулированная кардиналом Ньюменом[7] воспринята официальным учением Римско-Католической Церкви. В православном богословии проблема догматического развития никогда не играла той ключевой роли, которую она приобрела в католическом богословии с середины XIX в. Догматическое развитие начало обсуждаться в православной среде в связи с новыми догматами I Ватиканского собора. Некоторые православные авторы считают приемлемым «догматическое развитие» в смысле все более точного словесного определения догмата и все более точного выражения в слове познанной Истины[8]. В то же время это развитие не означает, что прогрессирует или развивается «понимание» Откровения. При некоторой нечеткости в определении окончательной позиции к этой проблеме, просматриваются 2 аспекта, характерных для православной интерпретации проблемы: тождественность церковного сознания (Церковь знает истину не меньше и не иным образом, чем знала её в древние времена; догматы понимаются просто как осмысление того, что существовало в Церкви всегда, начиная с апостольского века) и обращение внимания к вопросу о природе догматического знания (опыт и вера Церкви шире и полнее её догматического слова; о многом Церковь свидетельствует не в догматах, но в образах и символах; Предание во всей его полноте является гарантом свободы от исторической случайности; полнота Предания не зависит от развития догматического сознания; напротив, догматические определения являются только частичным и неполным выражением полноты Предания)[9]. В православии существуют две точки зрения на католиков.Первая считает католиков еретиками, исказившими Никео-Константинопольский символ веры (путём добавления (лат. filioque). Вторая — схизматиками (раскольниками), отколовшимися от Единой Соборной Апостольской Церкви.