Ответьте на вопросы: 1) за что скилы убили своего царя Скила? 2) скифский ганец привез царю персов - Дарию : птицу , мышь , лягушку и 5 стрел. что это означало?

История

Ответьте на вопросы: 1) за что скилы убили своего царя Скила? 2) скифский ганец привез царю персов - Дарию : птицу , мышь , лягушку и 5 стрел. что это означало?

Автор: Гость