Ответьте на вопросы: 1) за что скилы убили своего царя Скила? 2) скифский ганец привез царю персов - Дарию : птицу , мышь , лягушку и 5 стрел. что это означало?
История
Ответьте на вопросы: 1) за что скилы убили своего царя Скила? 2) скифский ганец привез царю персов - Дарию : птицу , мышь , лягушку и 5 стрел. что это означало?
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