Ответьте на вопросы по "Муму" Понравилось или нет? Почему? О чём произведение? К??о из героев понравился больше?Почему? Основная мысль произведения(что хотел сказать автор своим произведением?)

Литература
Ответьте на вопросы по "Муму" Понравилось или нет? Почему? О чём произведение? К??о из героев понравился больше?Почему? Основная мысль произведения(что хотел сказать автор своим произведением?)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, потомучто это очнь трогательное произведение,Герасим, он стойкий характером, показать людям, что даже инвалиды способны чувствовать
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