Ответьте на вопросы по "Муму" Понравилось или нет? Почему? О чём произведение? К??о из героев понравился больше?Почему? Основная мысль произведения(что хотел сказать автор своим произведением?)

Литература

Ответьте на вопросы по "Муму" Понравилось или нет? Почему? О чём произведение? К??о из героев понравился больше?Почему? Основная мысль произведения(что хотел сказать автор своим произведением?)

Автор: Гость