Ответьте на вопросы,пожалуйста! К какому типу лирики относится стихотворение «А??гел»? 1)Гражданская лирика 2)Философская лирика 3)Пейзажная лирика 4)Любовная лирика II.Ведущей в стихотворении является тема: 1)Любви 2)Р...

Литература

Ответьте на вопросы,пожалуйста! К какому типу лирики относится стихотворение «А??гел»? 1)Гражданская лирика 2)Философская лирика 3)Пейзажная лирика 4)Любовная лирика II.Ведущей в стихотворении является тема: 1)Любви 2)Родины 3)Песни 4)Судьбы III.Как называется использованное М.Ю.Лермонтовым художественно-выразительное средство, с помощью которого поэт выражает своё отношение к песне ангела: «тихую песню», «той песне святой»?1)Метафора 2)Эпитет 3)Олицетворение 4)Сравнение IV.В какой строфе рассказывается о том, что пел ангел? 1)В первой 2)Во второй 3)В третьей 4)В последней V.Герой-повествователь рассказывает об ангеле, нёсшем в мир душу младую, который 1)Несёт свою песню людям 2)Боится людей и поэтому не хочет, чтобы его кто-либо слышал 3)Заискивает перед Богом и поэтому притворяется 4)Гордится собой VI.В строке «О Боге великом он пел, и хвала/ Его непритворна была...» использовано повторение однородных согласных звуков, придающее данному литературному тексту особую звуковую и интонационную выразительность. Назовите это фонетическое средство VII.Выпишите слово, которое в стихотворении характеризует «песни земли» VIII.Укажите название художественно-выразительного средства, использованного в следующих словосочетаниях: «звук песни», «звуков небес» IX.Определите размер, которым написано стихотворение X.Как песня, которую поёт ангел, его характеризует в стихотворении М.Ю.Лермонтова?

Автор: Гость