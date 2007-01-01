Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)

Французский язык

Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)

Автор: Гость