Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)

Французский язык
Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Par exemple 1les gens jettent des ordures dans des poubelles et ainsi contaminer la rue.
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