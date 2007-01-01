Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)
Французский язык
Ответьте на вопросы, пожалуйста (Можно сказать, это биология) 1.Какие экологически?? жесты ты делаешь? 2. Думаешь ты будущее планеты? 3. Ты делаешь часть экологической ассоциации? (Переводила с французского языка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Par exemple 1les gens jettent des ordures dans des poubelles et ainsi contaminer la rue.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У Тани и её родителей общий день рождения 1 января. В январе 2007 г таня была в 6 раз младше своей мамы, а в январе 2008 года в 6 раз младше папы. ...
Математика
Физика
Определите наименьшее возможное время передачи сигнала по трансокеанскому оптоволоконному кабелю длиной 6000 км .Средний показатель преломления опт...