Ответте плиззззз 1)какие органы относится к правохранительным? 2)какие задачи стоят перед судом? 3)Что такое милиция?

Другие предметы
Ответте плиззззз 1)какие органы относится к правохранительным? 2)какие задачи стоят перед судом? 3)Что такое милиция?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) задача перед судом обвинить веновного или не веновного человнка вывести на чистую воду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Какие обязательства сторон, которые вытекают из трудового договора?
Ответить
История
В чем отличие религии древних евреев от религии древних греков? нужно очень срочн??
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 50-3*x=26 100*x+80=1080
Ответить
Алгебра
Представьте в виде многочлена 1)(a^2+b^2)^3 2)(2a^2-3b^2)^3 3)(7m^3+9n^4)^3 4)(0,3x^5+0,5y^2)^3 5)(1,5a^3+0,3b^4)^3
Ответить
История
Помогите с вопросамииии!!! 1. Какие державы лидировали на международной арене во второй половине 17-18 веке? 2. Что подразумевается под «закато...
Ответить