Ответте плиззззз 1)какие органы относится к правохранительным? 2)какие задачи стоят перед судом? 3)Что такое милиция?
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Ответте плиззззз 1)какие органы относится к правохранительным? 2)какие задачи стоят перед судом? 3)Что такое милиция?
Ответ(ы):
Гость:
2) задача перед судом обвинить веновного или не веновного человнка вывести на чистую воду
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Представьте в виде многочлена 1)(a^2+b^2)^3 2)(2a^2-3b^2)^3 3)(7m^3+9n^4)^3 4)(0,3x^5+0,5y^2)^3 5)(1,5a^3+0,3b^4)^3