Ответте пожалуйста на вопросы 1. Мясные консервы могут храниться 5- 6 лет да- нет , 2. Мясо можно оттаивать в воде да- нет, 3. Для разделки мяса использовать разделочную доску с маркировкой сырое мясо да- нет, 4. Пер...

Разное
Ответте пожалуйста на вопросы 1. Мясные консервы могут храниться 5- 6 лет да- нет , 2. Мясо можно оттаивать в воде да- нет, 3. Для разделки мяса использовать разделочную доску с маркировкой сырое мясо да- нет, 4. Перед разделкой мясо необходимо вымыть горячей водой да- нет, 5. После окончания разделки мяса доску вымыть горячей водой с моющим средством да- нет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1-нет. 2-нет 3-да 4-да 5-да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
2на20450=потскажите пожалууста мне очень надо
Ответить
Разное
Пожалуйста помогите! Прочитайте отрывок из полученного письма и напишите ответ объемом 90 -110 слов. Ответьте на 3 вопроса друга по переписке. Офор...
Ответить
Разное
Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?
Ответить
Разное
Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник...
Ответить
Разное
Лишнее и объяснить почему: 2)Тишина, бригада, плакса, высота, глубина
Ответить
Разное
Скижите сколько будет 26 х 366
Ответить
Разное
3^x=4-x решение графически уравнения и рисунком
Ответить
Разное
Скоко будет 8-8 ? Пожалуйста подскожите, умоляю
Ответить
Разное
Подпишите на карте названия климатических поясов и областей выделите климатическую область в которой вы живете
Ответить
Разное
Отметьте советы,данные Владимиром Мономахом,которые вы считаете наиболее важным и полезными. объясните свой выбор 1)В дому свой не ленитесь,но за в...
Ответить