Ответте пожалуйста на вопросы 1. Мясные консервы могут храниться 5- 6 лет да- нет , 2. Мясо можно оттаивать в воде да- нет, 3. Для разделки мяса использовать разделочную доску с маркировкой сырое мясо да- нет, 4. Пер...
Разное
Ответте пожалуйста на вопросы 1. Мясные консервы могут храниться 5- 6 лет да- нет , 2. Мясо можно оттаивать в воде да- нет, 3. Для разделки мяса использовать разделочную доску с маркировкой сырое мясо да- нет, 4. Перед разделкой мясо необходимо вымыть горячей водой да- нет, 5. После окончания разделки мяса доску вымыть горячей водой с моющим средством да- нет
Ответ(ы):
Гость:
1-нет. 2-нет 3-да 4-да 5-да
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