Ответьте пожалуйста .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.

Химия
Ответьте пожалуйста .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) СН4 + Сl2 = CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 = CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 = CCl4 + HCl 2) 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O
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