Ответьте пожалуйста .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.
Химия
Ответьте пожалуйста .1)Составить уравнение реакций замещение метана. 2)Уравнение реакции горения этана.
Ответ(ы):
Гость:
1) СН4 + Сl2 = CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 = CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 = CCl4 + HCl 2) 2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите, пожалуйста! 1. Государство невозможно без: 1) независимой законодательной власти 2) конституции 3) налогов 4) монарха 2. Люб...
Математика
Укажите выражение при помощи которого можно вычислить периметр прямоугольника с?? сторонами 12 и 8 см. А) 12+8 ; В) 12×2+8×2 ; С) 12×2-8×2; Д) 12×8
Математика
Помогите решить задачу. Проволоку длиной 265 см разрезали на несколько частей, длина каждой из которых равна 25 см. Сколько частей получилась? Како...