Ответьте пожалуйста, 20 баллов, обязательно ответить на 2,3,5, вопросы Владимиро-Суздальское княжество. 1) Местоположение княжества 2) Соседи 3) Крупные реки, города 4) Основные занятия населения 5) управление . характерис...
История
Ответьте пожалуйста, 20 баллов, обязательно ответить на 2,3,5, вопросы Владимиро-Суздальское княжество. 1) Местоположение княжества 2) Соседи 3) Крупные реки, города 4) Основные занятия населения 5) управление . характеристика правления князей (внутренняя и внешняя политика)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- севернее московского 2- московское княж. новгород 3- незнаю 4- рыболовство бортничество охота земледелие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Фидан уже прочитала 38 страниц книги. Она планирует закончить чтение оставшейся части книги за 5 дней, читая по 18 страниц в день. Сколько страниц ...