Ответьте пожалуйста, 20 баллов, обязательно ответить на 2,3,5, вопросы Владимиро-Суздальское княжество. 1) Местоположение княжества 2) Соседи 3) Крупные реки, города 4) Основные занятия населения 5) управление . характерис...

История
Ответьте пожалуйста, 20 баллов, обязательно ответить на 2,3,5, вопросы Владимиро-Суздальское княжество. 1) Местоположение княжества 2) Соседи 3) Крупные реки, города 4) Основные занятия населения 5) управление . характеристика правления князей (внутренняя и внешняя политика)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- севернее московского 2- московское княж. новгород 3- незнаю 4- рыболовство бортничество охота земледелие
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