Ответьте срочно! Даю за ответ 33 балла. За какое время катер пройдёт 180 км, если он ??удет двигаться со скоростью b км/ч?

Математика

Ответьте срочно! Даю за ответ 33 балла. За какое время катер пройдёт 180 км, если он ??удет двигаться со скоростью b км/ч?

Автор: Гость