Ответьте срочно! Даю за ответ 33 балла. За какое время катер пройдёт 180 км, если он ??удет двигаться со скоростью b км/ч?

Математика
Ответьте срочно! Даю за ответ 33 балла. За какое время катер пройдёт 180 км, если он ??удет двигаться со скоростью b км/ч?
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180:b=180/b)час ответ180/b часов
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