Ответьте устно данные вопросы следя за правильными произношением. 1)Сколько метров в километре 2)Что такое дециметр. 3)сколько сантиметров содержится в метре. 4)сколько граммов составляет килограмм .5)сколько килограммов содерж...
Русский язык
Ответьте устно данные вопросы следя за правильными произношением. 1)Сколько метров в километре 2)Что такое дециметр. 3)сколько сантиметров содержится в метре. 4)сколько граммов составляет килограмм .5)сколько килограммов содержится тонне. 6)Сколько миллиграммов составляют килограмм.записав их словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 . в км 1000м , 2. Дециметр это 10 см, 3. 100см , 4. 1000г , 5 . 1000кг, 6.1000000
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