Ответьте устно данные вопросы следя за правильными произношением. 1)Сколько метров в километре 2)Что такое дециметр. 3)сколько сантиметров содержится в метре. 4)сколько граммов составляет килограмм .5)сколько килограммов содерж...

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Ответьте устно данные вопросы следя за правильными произношением. 1)Сколько метров в километре 2)Что такое дециметр. 3)сколько сантиметров содержится в метре. 4)сколько граммов составляет килограмм .5)сколько килограммов содержится тонне. 6)Сколько миллиграммов составляют килограмм.записав их словами

Автор: Гость