ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Бюджетное ограничение оп??еделяет зону, внутри которой делается потребительский выбор.

Экономика

ОТВЕТЬТЕ ВЕРНО ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ИЛИ НЕТ. Объясните почему Бюджетное ограничение оп??еделяет зону, внутри которой делается потребительский выбор.

Автор: Гость