Ответы на вопросы,по рассказу "Белый Пудель".lt;br /gt; 1)Как пропал Пудель?lt;br /gt; 2)Почемц Ладыжкин не пошел за Арто на дачу "Дружба"?lt;br /gt; 3)Где остановились на ночлег артисты?lt;br /gt; 4)Как выручил Сережа Арто? ПО...

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Пудель Арто белого окраса... Вообще советуем прочитать рассказ и на основе прочитанного составить сочинение. Пример сочинения: Я прочитал рассказ А. И. Куприна « Белый Пудель», и там есть пудель Арто. Окраса белого, пострижен как лев, дрессирован. Он бродил вместе со своими товарищами по Крыму, зарабатывая этим на жизнь, как бродячие артисты. Они были один раз на даче «Дружба», где жила одна барыня. Она была нервная, а её сын ещё хуже. Он хотел иметь Арто при себе. Барыня предложила за него от 10 до 300 рублей, но даже при этом артисты не согласились продать Арто. Барыня думала, что он - вещь, потому что она была богатая и могла купить всё что угодно. А Серёжа думал, что он друг, потому что с его помощью они могли заработать с дедушкой Лодыжкиным денег на пропитание. Серёжа даже ради Арто рисковал собой! Арто не продаётся, потому что дружбу нельзя купить и, наверное, поэтому и сочинена такая поговорка: «Не всё, что продаётся, покупается». Я думаю, что Арто все- таки друг, и, наверное, барыня не знала такую поговорку.