Ответы по русскому языку 3 класс о.н.крылова образуй от имён существительных одн??коренные слова других частей речи. пушок(сущ)- (прил.),(глаг.) грузчик(сущ.)- (прил.),(глаг.) чистота(сущю)- (прил.).(глаг.)
Русский язык
Ответы по русскому языку 3 класс о.н.крылова образуй от имён существительных одн??коренные слова других частей речи. пушок(сущ)- (прил.),(глаг.) грузчик(сущ.)- (прил.),(глаг.) чистота(сущю)- (прил.).(глаг.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пушок(сущ)- пушистый, распушить грузчик(сущ.)- погруженный, грузить чистота(сущю)- чистый, чистить
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