Ответы по русскому языку 3 класс о.н.крылова образуй от имён существительных одн??коренные слова других частей речи. пушок(сущ)- (прил.),(глаг.) грузчик(сущ.)- (прил.),(глаг.) чистота(сущю)- (прил.).(глаг.)

Русский язык

Ответы по русскому языку 3 класс о.н.крылова образуй от имён существительных одн??коренные слова других частей речи. пушок(сущ)- (прил.),(глаг.) грузчик(сущ.)- (прил.),(глаг.) чистота(сущю)- (прил.).(глаг.)

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