Ответьте на вопросы: 1)Каково строение(состав и взаимодействие между компонентами) географической оболочки?2)Какие свойства присущи только географической оболочке?3)Благод аряя чему географическая оболочка является це...

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Ответьте на вопросы: 1)Каково строение(состав и взаимодействие между компонентами) географической оболочки?2)Какие свойства присущи только географической оболочке?3)Благод аряя чему географическая оболочка является целостным природным образованием? Срочно!!!

Автор: Гость