Ответьте на вопросы по биологии 7 класс, кратко и понятно, заранее спасибо 1. Объясните, почему кишечнополостные получили такое название. По каким признакам животное можно отн ести к этому типу? 2. Докажите, что ко...

Ответьте на вопросы по биологии 7 класс, кратко и понятно, заранее спасибо 1. Объясните, почему кишечнополостные получили такое название. По каким признакам животное можно отн ести к этому типу? 2. Докажите, что коралл, медуза и гидра относятся к одному типу животных. 3. Каково значение кишечнополостных в природе? 4. Как появилась колониальная форма жизни.