Ответьте на вопросы:1)Как вы думаете,каковы причины сокращения численности населения Дальнего Востока после распада СССР? 2)С чем связана наибольшая потеря населения в северной части Дальнего Востока?

2)наверно после того как Хрущёв засеял все поля кукурузой,не хватало полей для посева хлеба,и привело это к голоду ,что дошло дело в новочеркасске до открытых демонстраций ,может это и к первому подойдет))