Ответьте пожалуйста, 1.Что такое лексическое и грамматическое значение слова? 2.Расскажите об однозначных и многозначных словах,прямом и переносном значении слова. 3. Расс кажите об омонимах и их разновидностях. 4....

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1.Лексическое значение слова — это соотнесённость слова с определёнными явлениями действительности. Грамматическое значение слова — это его характерной тика с точки зрения принадлежности к определённой части речи, а также значение грамматической формы. 2.Слово может иметь одно лексическое значение — тогда оно однозначно — или несколько (два и более) значений — такое слово называют многозначным. Однозначных слов в языке достаточно большое количество, но наиболее частотные, употребительные слова обычно многозначны. Однозначных слов много среди терминов, названий инструментов, профессий, животных, растений и пр. Однозначны, например, слова дуализм, рубанок, невропатолог, косуля, тополь, тюль, троллейбус, плетень. 3.Омонимы — это разные по значению, но одинаково звучащие или пишущиеся единицы языка - слова, морфемы.Различают несколько видов омонимов: полные и частичные, графические и грамматичекие, фонетические и омонимичные.У полных/абсолютных омонимов совпадает вся система форм. Например, ключ (для замка) — ключ (родник) , горн (кузнечный) — горн (духовой инструмент) . У частичных совпадают по звучанию не все формы. Например, ласка (животное) и ласка (проявление нежности) расходятся в форме родительного падежа множественного числа — ласок — ласк. Графические омонимы или омографы - слова, которые совпадают в написании, но различаются в произношении (в русском языке из-за различий в ударении) . От греч. homs - одинаковый и grpho - пишу.Грамматические омонимы или омоформы - слова, которые одинаково звучат лишь в некоторых грамматических формах и при этом чаще всего принадлежат к разным частям речи. Лечу самолетом и лечу горло (в других формах — лететь и лечить, летел и лечил и т. п.) ; острая пила и пила компот (в других формах — пила и пить, пилы и пьют и т. п.) . Омонимичные морфемы или омоморфемы - морфемы, совпадающие по своему звуковому составу, но различные по значению. Происходят от греческого homos — одинаковый и morphe— форма. Например, суффикс -тель в существительных преподаватель (значение действующего лица) и выключатель (значение действующего предмета) ; суффикс -ец в словах мудрец, самец, резец и братец; суффикс -к (а) в словах речка, тренировка, массовка и аспирантка. И самые интересные, Фонетические омонимы или омофоны - слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное значение. Происходит от греческого — «звукоподобие» . 4.Омонимы - слова разные по значению, но одинаковые по написанию и звучанию единицы языка (слова, морфемы и др.) . Термин введён Аристотелем. Паронимия (от греч. возле, при + имя) — частичное звуковое сходство слов при их семантическом различии (полном или частичном) . 5.Лексические синонимы — это слова, относящиеся к одной части речи, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся оттенками значения. Синтаксические синонимы — синтаксические конструкции, имеющие разное построение, но совпадающие по своему значению: начать работу — приступить к работе; она плохо себя чувствует — ей нездоровится; возле дома — около дома. Стилистические синонимы различаются стилистической окраской, сферой употребления: лик — лицо — физиономия — мордашка; удовлетворительно — тройка — трояк. 6.Кроме общеязыковых антонимов, которые зафиксированы существующими словарями, выделяются также кон­текстуальные, или авторские, антонимы — слова, кото­рые противопоставляются по значению только в данном контексте и обусловлены особенностями языка и стиля авто­ра. Например: Я царь, я раб, я червь 7.Термины - принадлежность строго научного стиля речи, профессионализмы или специальные слова используются людьми определенной профессии не обязательно в научном стиле, но и в разговорном тоже... 8.Архаизм - устаревшее слово, которое в современной речи заменено синонимами. Напр. чело - лоб, перст - палец. Историзм - слово или устойчивое словосочетание, представляющее собой название существовавшего когда-то, но исчезнувшего предмета, явления человеческой жизни. Напр. боярин, нэпман, ликбез, продналог. Неологизм - слово или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее) . Напр. сериал, кварк, программист. 9. Фразеологизмом или фразеологическим оборотом называют устойчивое по составу и структуре, неделимое по значению словосочетание Примеры фразеологизмов 1) Работать спустя рукава. 2) Как снег на голову. 3) Намотать на ус. 4) Бить в баклуши. 5) Приложить руку.