ответьте пожалуйста, на вопрос по рассказу ,,Песчаная учительница" Как показан в рассказе облик пустыни, враждебный человеку? Какие художественные средства использует писатель, чтобы сделать суровую картину пустыни яр...

ответьте пожалуйста, на вопрос по рассказу ,,Песчаная учительница" Как показан в рассказе облик пустыни, враждебный человеку? Какие художественные средства использует писатель, чтобы сделать суровую картину пустыни яркой и впечетляющей?

Там где пески ничего не может произрастать, растут только кактусы. Все однообразное, дюны похожи друг на друга. Ограниченное количество воды. Это сводит с ума