ответьте пожалуйста нам на загадки! 1) четыре ноги без хвоста.кожа без защитного покрова.2)шесть ног. три части тела четыре крылышка. длинный хоботок. 3)четыре ноги.есть хвост.тело покрыто роговыми чешуйками.4)две ног...

ответьте пожалуйста нам на загадки! 1) четыре ноги без хвоста.кожа без защитного покрова.2)шесть ног. три части тела четыре крылышка. длинный хоботок. 3)четыре ноги.есть хвост.тело покрыто роговыми чешуйками.4)две ноги.два крыла.тело покрыто перьями.домашнее животное