Ответьте, пожалуйста.nbsp;Почему пала Западная-Римская Империя?

По целому ряду причин. Рабовладельческий строй, как способ производства не отвечал развитию общественных отношений, не удовлетворял экономическим потребностям страны и не мог обеспечить рост государства. Другая причина - это кризис общественных отношений, когда резкое разделение римского общества на классы, имевших различные интересы, не отвечало единству страны. Средний класс, который раньше составлял основу и римского общества, и римской армии, практически перестал существовать, а беднота не была заинтересована защищать интересы богачей. Следующая причина - упадок института императорской власти и ее престижа, отсюда стали проявляться и центробежные тенденции - неповиновение провинций центру - Риму, не случайно многие последние императоры были из военачальников, командовавших войсками в провинциях и захватывавших власть силой. Еще одной причиной следует назвать качественное и социальное изменение римской армии: если в ранние времена армия состояла из граждан Рима, сражавшихся за свои идеалы, свое общество, свою родину, то в последние годы римская армия в большей степени состояла из наемных отрядов варваров, которым были чужды интересы римского государства. Можно привести, как причину, и начавшееся в эту эпоху "великое переселение народов" и для сравнения - Восточная Римская империя, проявившая большую гибкость, более экономически сильная и политически централизованная, устояла под варварскими нашествиями. То есть активность внешних врагов также следует рассматривать, как одну из причин. Если коротко, то: Кризис рабовладельческой системы производства, ослабление центральной власти, упадок экономики, изменение состава армии и натиск германских племен.