Отзыв о рассказе "А воробьев стекло не выбивал"

Рассказ Юрия Яковлева "А Воробьев стекло не выбивал" повествует о школьниках. В классе был мальчик по фамилии Семин. Он считал, что все должны говорить правду, что не бывает маленькой лжи, она всегда большая. Однажды кто-то выбил в школе стекло. Все подумали, что стекло выбил футболист Воробьев, он всегда бил все стекла. Но Семин знал, что это был не Воробьев. Директор вызвал Воробьева, Воробьев признался, что он разбил. Но Семин все равно сказал директору, что Воробьев стекло не выбивал. Так продолжалось несколько лет. На каждом собрании Семин говорил, что Воробьев стекло не выбивал. Семину дали кличку Порций Катон Старший- такой сенатор в Древнем Риме, который все время говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Семин говорил про Воробьева даже когда читал стихи Пушкина со сцены. Наконец наступил выпускной. Дети стали совсем взрослыми. Семин снова сказал, свою коронную фразу, и Воробьев признался, что, действительно, в тот день не мог выбить стекла - его выбил другой мальчик. Все почувствовали облегчение, что правда восторжествовала. Этот рассказ учит тому, что все равно тайна откроется и нужно быть настойчивым в поисках правды, даже если над тобой все смеются. А еще мне понравилось, что это веселый рассказ, несмотря на то, что в нем говорится об очень серьезных вещах.