Отзыв о рассказе по дороге юрий павловичь казаков.Помогите пожалуйста

Замечательный мастер рассказа Юрий Павлович Казаков (1927-1982) знаком читателю как автор многих талантливых книг — «На полустанке» , «Голубое и зеленое» , «Двое в декабре» , «Северный дневник» , «Во сне ты горько плакал» и других, — выходивших начиная с конца пятидесятых годов у нас в стране и за рубежом. Творчество Казакова отмечено рядом международных премий, в том числе Дантевской премией 1971 года, за выдающийся вклад в развитие современной литературы. Эта последняя книга Ю. Казакова, в составлении которой участвовал уже обреченный на смерть писатель, объединяет его рассказы, очерки и литературные заметки разных лет. В них Юрий Казаков предстает перед читателем как поэт родной природы, как писатель, которого волнуют извечно близкие человеку проблемы счастья, смысла жизни, взаимопонимания между людьми.