Отзыв об книге "Королевство кривых зеркал". За ранние огромное спасибо.)))

Мне очень понравилась эта книга тем, что она учит детей слушаться старших и не делать то, что нельзя. Я думаю что эта книга самая лучшая из всех потому что когда автор её писал то возможно у него была дочка(или знакомая девочка) которая вела себя с начала как Оля до своего путешествия а потом поменяла своё поведение к лучшему