Отзыв об рассказе Л. Толстого - Лев и собачка. Помогите пожалуйста как написать правильно, для ученика 3 класса. Спасибо.

Гость: Гость:

Этот рассказ мне очень понравился. Он учит быть человеком. Было грустно думать , что собачка умерла. Лев стал одиноким и от одиночества умер тоже. Очень жаль , что на свете не много людей, которые хотят помочь животным и их защитить.