Отзыв по рассказу "неизвестный цветок "НЕ краткий пересказ "а именно !!!ОТЗЫВ !!!например понравилавь ли вам произведение ,посоветавали вы бы почитать его !!!помогите пожалуйста !

Гость: Гость:

Неизвестный цветок-произведение ,которое заставляет задуматься о жизни,о желании жить также,как этот цветок.Мне ,действительно, понравилось это произведение.Благодаря ему,мой взгляд на жизнь изменился,несмотря на многие невзгоды,он желал жить,жизнь-это единственное ,что было у цветка,почему же мы сами так не стремимся жить и не ценим каждую секунду нашего пребывания на Земле.Это произведение достойно прочтения каждого человека,который потерял себя или только ищет свой путь.