отзыв про сказку волшебное кольцо

Обожаю этот советский семейный мультфильм по сказу Б.Шергина, готова пересматривать его снова и снова. Мультик учит доброте, бескорыстию. Очень хороший мультфильм с уместным забавным юмором и чисто русскими персонажами, от этого он становится еще роднее и ближе. Леонов - просто потрясающий рассказчик.Ваня - простой русский мужик, который последнюю рубаху готов отдать, чтобы спасти бедных животных. Забавные милые собака Жука и кошка Маха в смешных платьицах. Есть и отрицательные герои - расчетливая семья царя.Забавные фразы из мультика стали крылатыми: Пошел Ваня пинжак продавать с карманАми...Не жана она мне боле, не жана! Мама, Вы пошто ужика обижаете? Что я, одичала что ли!? Ваня, я ваша на веки! Можно цитировать бесконечно!