Отзыв "уроки французского". Согласны ли вы с высказыванием Александра Твардовского: "Книга способствует внутреннему росту человека". Пожалуйста быстрее)
Литература
Отзыв "уроки французского". Согласны ли вы с высказыванием Александра Твардовского: "Книга способствует внутреннему росту человека". Пожалуйста быстрее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.там очень отчотливо видно как жизнь заставляет человека быстро вырости из свойх лет.
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