Озаглавь текст по его главной мысли, а затем спиши, отмечая все орфограммы. Все звери поз?ней осенью м_няют плохонький ре_кий мех на густой зимний. В какую чудес?н_ю пушист_ю шу_ку нар_дилась лисица. См_нила одежду и хл_п_тун?...
Русский язык
Озаглавь текст по его главной мысли, а затем спиши, отмечая все орфограммы. Все звери поз?ней осенью м_няют плохонький ре_кий мех на густой зимний. В какую чудес?н_ю пушист_ю шу_ку нар_дилась лисица. См_нила одежду и хл_п_тун?я белка. В белый наряд оделся и за_ц. Все прих_р_шились! Укажи падежи имен существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чудесные звери вот так ты его озаглавь
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