Озаглавьте текст,определите его тему!У нас в доме стало твориться что-то непонятн??е. Началось всё с того, что из кухни вдруг исчезла половая тряпка. Обыскали все комнаты, так и не нашли.lt;spangt;Мама сердилась, говорила, что,...

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Озаглавьте текст,определите его тему!У нас в доме стало твориться что-то непонятн??е. Началось всё с того, что из кухни вдруг исчезла половая тряпка. Обыскали все комнаты, так и не нашли.lt;spangt;Мама сердилась, говорила, что, наверное, это я куда-нибудь затащил и бросил. Через несколько дней обнаружилась вторая пропажа. Проснулся я утром, хотел надеть носки, а их нет. Куда же они девались? Помню хорошо, что положил прямо на тапочки. Тапочки на месте, а носки пропали. Потом у мамы чулок исчез. Один на полу возле постели лежит, а второго нет. Чудеса, да и только! Слушая наши рассказы о загадочных пропажах, папа посмеивался. - Вы скоро и шапку с головы потеряете! И его предсказание сбылось. Через день из передней исчезла мягкая шляпа, только не наша, а папина. Тут и отец удивился: - Я вчера свою палку в угол поставил и на неё шляпу надел. А теперь палка на полу валяется, а шляпы вовсе нет. Какой же такой жулик-шутник в нашем доме завёлся? Этого жулика в конце концов я и поймал. Вернее, он сам на месте преступления попался. Как-то под утро, на рассвете, просыпаюсь и чувствую, что с меня простыня сползает. Хотел натянуть, а она ещё дальше ползёт. Что такое? Привстал, гляжу - у постели Барсик. Ухватил зубами простыню за самый конец и тянет её. Я не стал мешать. Наблюдаю, что дальше будет. А Барсик тем временем стащил простыню на пол и поволок в свой домик. Влез в него и простыню начал туда же затаскивать. Половину втащил, а другая не входит, так на полу и осталась. После этого случая мы открыли крышку в Барсиковом домике, всё его гнездо распотрошили и все пропавшие вещи нашли. lt;/spangt;выделить микротемы

Автор: Гость