Озаглавьте текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и расставьте знак?? препинания. Засуха возникает (в)следстви.. отсутствия атмосферных осадков (в)течени.. долгого времени. (За)счет сухости воздуха создаются услови...

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Озаглавьте текст. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и расставьте знак?? препинания. Засуха возникает (в)следстви.. отсутствия атмосферных осадков (в)течени.. долгого времени. (За)счет сухости воздуха создаются условия для усиленного испарения почвенной влаги. Почва высыхает сначала с поверхности потом благодаря появляющимся на ней трещинам все глубже и растущие на ней растения не имея возможности получить воду гибнуть. Но бывает что (не)смотря на достаточное количество дождей растения страдают от (не)достатка воды. (По)причине (не)разумного истребления лесов весной происходят сильные половодья. Реки превращаются как-бы в водосточные трубы через которые огромная масса воды (не)задерживаясь в почве проносится за три-четыре дня. От такого быстрого прохода весенних вод зависит и обмеление многих прежде полноводных рек. Таким образом, истребление лесов наносит несомненный вред сельскому хозяйству.

Автор: Гость